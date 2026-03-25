Under 17, Viscovo ci crede: "Daremo tutto per centrare i play off" Le parole del centrocampista del vivaio del Benevento Calcio ai microfoni di Stadio Giovani

Il pareggio rimediato contro la Ternana tiene vivo il discorso play off per l'under 17 del Benevento, come sottolineato dal centrocampista Viscovo ai microfoni di Stadio Giovani: "È stata una partita molto importante per noi. Siamo riusciti a recuperarla all’ultimo: è stato un grande pareggio, da grande squadra. Il mister è stato molto contento della nostra reazione. Dobbiamo lottare fino alla fine per raggiungere i play off e lo faremo. Siamo un gruppo unito: lavoriamo insieme dal 4 agosto per raggiungere questo obiettivo e continueremo a farlo fino alla fine. Ci sono tante squadre forti in lotta per i play off, ma noi faremo tutto il possibile per centrarli. Affronteremo ogni partita con lo spirito di una grande squadra, come abbiamo fatto domenica. Veniamo da due anni in cui non siamo riusciti a qualificarci. Per questo, a livello personale, di squadra e di staff, daremo tutto per riuscirci. Per me è una stagione molto importante anche a livello personale: cerco sempre di dare il massimo per aiutare la squadra e per proseguire il mio percorso con il Benevento anche nei prossimi anni".