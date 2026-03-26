Benevento, Jerradi e De Benedetto al "Maggioni-Righi" con la Rappresentativa Nuova convocazione per i due giovani giallorossi

Nuova convocazione nella Rappresentativa di Serie C per Jerradi e De Benedetto. I due calciatori della formazione under 17 giallorossa parteciperanno al torneo "Maggioni-Righi", in programma dal 3 al 6 aprile. Il raduno è fissato a giovedì 2 aprile, per svolgere un allenamento di rifinitura al campo “Maggioni”. L’Under 17 di Serie C è stata inserita nel Girone B con Genoa, Bologna e Rappresentativa Regionale Piemonte. Nel Girone A ci sono invece Juventus, Cremonese, Catanzaro e Borgaro Nobis.

Questi i convocati dell’Under 17 di Serie C per il torneo “Maggioni-Righi”

Portieri: Ludovico Tato’ (Vis Pesaro), Filippo Lavezzi (Pergolettese)

Difensori: Filippo Diamanti (Ascoli), Andrea Cannavò (U.Brescia), Francesco Ferrarese (Salernitana), Stefano Iacobucci (Pineto), Mohamed Jerradi (Benevento)

Centrocampisti: Andrea Isgrò (Albinoleffe), Filippo Amantini (Gubbio), Rosario Lombardo (Trapani), Rosario Casalini (Sorrento), Patrick Quaglino (Pro Vercelli), Mattia Fontana (Vicenza), Mattia Balzan (Vicenza), Manuel Glandarelli (Ternana), Domenico Francia (Guidonia)

Attaccanti: Nicola Russo (Sorrento), Francesco Kroni (Arezzo), Francesco De Benedetto (Benevento), Ivan Pupo (Lecco)