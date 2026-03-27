Benevento, le gare del settore giovanile: l'under 17 ospita la Casertana Riposa la Primavera di De Angelis. I giallorossi di Schiavi a caccia di punti per il quarto posto

Si prevede un weekend ricco per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Riposerà soltanto la Primavera giallorossa. La squadra guidata da De Angelis, reduce dalla sconfitta rimediata in casa dell'Empoli, avrà modo di caricare le batterie in vista del rush finale. I giallorossi torneranno in campo il prossimo 4 aprile, quando all'Avellola affronteranno la Salernitana in un derby in si prevedono molte emozioni. Domani, saranno di scena le under 17 e 15. Aprirà le danze la formazione di Schiavi, alla disperata ricerca di punti per agganciare il quarto posto della classifica. Il Benevento affronterà i pari della Casertana alle 10:45, sul sintetico dell'Avellola. Alle 13, invece, sarà l'under 15 di Festa ad affrontare i falchetti. Domenica sarà la volta dell'under 16 di Leone che sfiderà il Casarano in trasferta: fischio d'inizio fissato alle ore 14:30.