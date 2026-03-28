Under 17, il Benevento vince il derby con la Casertana (TUTTE LE FOTO) I giallorossi proseguono la marcia verso la qualificazione alle fasi finali

Benevento-Casertana 3-1

Benevento: Sessa, Petrizzo, Liguori (20'st Pane), Martello, Picardi, Jerradi, Lo Russo (10'st Pirozzi), Viscovo (20'st Carandente), Amico, De Benedetto, Perfetto (10'st Migliaccio). A disp.: Tagliente, Maione, Bembo, Spinesi, Cammarota. All.: Schiavi

Casertana: Schiedo, Maiello, Incarnato (10'st Abruscato), Esposito C. (26'st Capasso), Musella (26'st Antinolfi), Napoletano, Liguori (1'st Rignelli), Barretta, Pirollo (10'st Esposito R.), Di Cicco (1'st Baccolino), Criscuolo. A disp.: Esposito D.. All.: Canelli

Arbitro: Della Porta di Benevento. Assistenti: Ballante e Mele di Avellino

Marcatori: 22'pt su rig. e 36'pt Amico, 15'st De Benedetto, 20'st Barretta

Importante vittoria per l'under 17 del Benevento che all'Avellola ha battuto i pari età della Casertana col punteggio di 3-1. Il gol del vantaggio giallorosso ha portato la firma di Amico che ha capitalizzato un calcio di rigore. Al 36', l'attaccante della Strega ha raddoppiato con un preciso colpo di testa. Nella ripresa, De Benedetto ha siglato il tris, prima dell'unica marcatura dei falchetti, messa a segno da Barretta. Il Benevento prosegue la propria corsa verso la qualificazione alle fasi finali. Nella prossima giornata, in programma il 12 aprile, la formazione guidata da Schiavi sarà di scena sul campo del Pineto.