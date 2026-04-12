Under 17, poker del Benevento al Pineto: la Strega aggancia il quarto posto Successo molto importante per i giallorossi nell'ottica della corsa verso le fasi finali

Pineto-Benevento 0-4

Pineto: Pace; Di Bello (1'st Ghetti), Mincone, Tuttolani (1'st Spadaccini), Masciangelo, Di Giacomo, Venanzi (37'st Iezzone), Iacone (1'st Cordone), Bomba (12'st Scorrano), Sabatelli (1'st Crudeli), De Falco (12'st D'Angelo). A disp.: Colaneri, Messina. All.: Zucchini

Benevento: Sessa; Petrizzo (10'st Maione), Liguori (18'st Pane), Viscovo (18'st Spinesi), Picardi (22'st Biondi), Jerradi, Lo Russo (1'st Migliaccio), Carandente, Amico (10'st Perfetto), De Benedetto (22'st Cammarota), Pirozzi. A disp.: Leone, Martello. All.: Schiavi

Arbitro: Giuliani di L'Aquila. Assistenti: Colonna di Vasto e Brandimarte di Teramo

Marcatori: 1'pt Amico (B), 37'pt Pirozzi (B), 43'pt Lo Russo (B), 15'st De Benedetto (B)

Seconda vittoria consecutiva per l'under 17 del Benevento che rifila un netto poker in trasferta ai pari età del Pineto. Considerata la sconfitta del Guidonia contro il Latina, la formazione guidata da Schiavi ha agganciato il quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alle fasi finali. Si prevede un rush finale da pelle d'oca, considerato che la classifica è molto corta, con il Benevento che è addirittura a quattro lunghezze dal primo posto, occupato da Perugia e Gubbio, a tre giornate dalla fine del campionato. I giallorossi sono pronti a vivere i prossimi impegni al massimo, con un ritrovato entusiasmo dopo i successi con Casertana e Pineto che hanno fruttato sei punti di notevole spessore. In terra abruzzese, i giallorossi sono passati subito in vantaggio con Amico. Sul finire di primo tempo hanno raddoppiato con Pirozzi e poi messo a segno il tris con Lo Russo. Nella ripresa, De Benedetto ha portato il punteggio sul definitivo 4-0. Prosegue la corsa del Benevento verso le fasi finali. Nella prossima giornata, in programma all'Avellola, la formazione di Schiavi affronterà la Sambenedettese.