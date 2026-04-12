Under 15, pareggio tra Pineto e Benevento. Strega a +3 sul Perugia I giallorossi impattano in casa degli abruzzesi

Pineto-Benevento 2-2

Pineto: Kaush, Basile, D'Angelo, Totskyi, Di Fabio, Scarafone (10'st Di Cesare), Fecondo (17'st Giammartino), Martino (32'st Cimini), Venturini, Assogna, Cordoma (17'st Zinni). A disp.: Giangiulio, Piccinini, Delgado, Ciaschetti, D'Alesio. All.: Di Girolamo

Benevento: Nuzzo, Sansaro, Santarpia (6'st Sarracino)(41'st Giannino), Kaba Diakite (6'st Licciardi), De Vito, Circelli, Grosso La Valle, Ronga, Picarella (1'st Di Laora), Schetter (1'st Renzi), Laurenza. A disp.: Ippolito, Maglia, Criscuolo, Mirra. All.: Festa

Arbitro: Giannetti di Avezzano. Assistenti: Colombo di L'Aquila e Marte di Teramo

Marcatori: 13'pt Venturini, 17'st Di Laora, 30'st De Vito, 37'st Assogna

Pareggio tra le formazioni Primavera di Pineto e Benevento. Le due formazioni hanno chiuso il match col punteggio di 2-2. A sbloccare l'incontro sono stati i padroni di casa, dopo tredici minuti di gioco, con un gol realizzato da Venturini. Nella ripresa, il Benevento prima pareggia i conti con Di Laura, poi passa in vantaggio al 30' con De Vito. Al 37', Assogna ha vietato la gioia della vittoria alla Strega, mettendo a segno la marcatura del definitivo 2-2. La concomitante sconfitta del Perugia contro la Sambenedettese, permette al Benevento di allungare a tre il vantaggio sugli umbri, a tre giornate dalla fine dei giochi e con lo scontro diretto in programma tra due settimane.