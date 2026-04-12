Serie C, si avvicinano i verdetti: Trapani nell'abisso, Cavese quasi salva Il Siracusa deve sperare nelle disgrazie altri per giocare il play out

Mezza giornata del gione meridionale di serie C si è consumata nel pomeriggio. Nelle zone altissime gioisce la Casertana che asfalta il Cerignola (4-1) e mette un alto mattoncino per conquistare il terzo posto. Se la cava, more solito, la Salernitana all'ultimo alito della partita. Vince a Trapani (2-1) con un gol che i siciliani contestano ritenendolo in fuorigioco. Gioca alla grande anche il Casarano, che passa a Latina, inguaiando abbastanza i pontini.

Ma la giornata cruciale si gioca lì in fondo alla classifica. Il Trapani, perde con la Salernitana e rimane solitario ultimo e oggi sarebbe retrocesso (retrocede direttamente solo l'ultima).

Rimane aggrappato alla speranza il Siracusa, che pareggia allo Zaccheria e oggi però non giocherebbe alcun play out perchè al 16° posto c'è il Latina con un vantaggio di 12 punti. Il regolamento dice che con nove punti di distacco il play out non si gioca.

Mettiamo in questo ragionamento anche la Cavese che domani sera sarà al Vigorito. Il vantaggio dei metelliani sulla penultima (il Siracusa) è attualmente di 13 punti: per rientrare in gioco, gli aretusei devono sperare che i cavesi le perdano tutte e tre (o facciano al massimo un punto) e loro le vincano tutte due. Il Siracusa salirebbe a 30, la Cavese rimarrebbe a 37 e il play out si giocherebbe. Ma si capisce che è un caso limite che difficilmente accadrà. Staremo a vedere.