Benevento-Cavese, ecco i convocati di Floro Flores I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il derby del Vigorito

Reso noto l'elenco dei convocati per il match di domani tra Benevento e Cavese. Sono ventiquattro i calciatori a disposizione del tecnico Floro Flores, compreso Maita che comunque non sarà della partita a causa della distrazione del collaterale e del trauma distorsivo alla caviglia destra. Out anche Prisco per squalifica, oltre agli infortunati Caldirola, Mehic, Nardi, Ricci e Simonetti. Presenti gli elementi della formazione Primavera Del Gaudio e Giugliano che sognano di esordire, così come Donatiello, per il quale Floro Flores ha "promesso" una conferenza stampa la tanto attesa presenza in prima squadra.

Benevento-Cavese, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Kouan, Maita, Talia, Donatiello;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Caldirola, Mehic, Nardi, Prisco, Ricci, Simonetti.