Girone B, la volata infinita di Arezzo e Ascoli Le due squadre rimangono in vetta a pari punti a due giornate dalla fine

Ancora a braccetto, ancora indissolubilmente avvinghiate. Arezzo e Ascoli continuano a stazionare insieme sul gradino più alto della classifica del girone B di Serie C. L'Ascoli aveva vinto ieri 3 a 0 a Forlì, l'Arezzo ha risposto questo pomeriggio (2-0) nel derby col Livorno. Ora le due squadre sono attese da 180 minuti di fuoco.

Cercheranno di vincerle entrambe, soprattutto l'Arezzo che ha ancora la promozione nelle sue mani, senza che debba sperare nella caduta degli avversari. Si sa, se due squadre giungono a pari punti in testa alla classifica, la promozione premierà la squadra che è messa meglio negli scontri diretti. E l'Arezzo ha un gol in più nel computo delle due sfide con l'Ascoli, cosìcchè in caso di arrivo a braccetto tra due settimane a salire in B sarebbe la squadra di Bucchi.

Dunque Benevento e Vicenza dovranno attendere prevedibilmente l'ultima partita per conoscere il nome dell'ultimo avversario nel triangolare della Supercoppa.

AREZZO 74 ASCOLI 74

Pineto-Arezzo Ascoli-Guidonia

Arezzo-Torres Campobasso-Ascoli