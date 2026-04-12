Cavese, rifinitura a porte aperte per avere il sostegno dei tifosi Prosperi: "A Benevento vogliamo ottenere la salvezza. Problemi per Fella e Cionek

La Cavese non si sente ancora al sicuro, nonostante i risultati favorevoli della giornata in serie C (sconfitta del Trapani, pari tra Foggia e Siracusa). Per questa ragione Prosperi ha chiesto ai suoi di portare qualche punto a casa a prescindere dalla difficoltà di dover giocare sul campo della squadra che ha già vinto il campionato.

“Non serve guardare agli altri – ha detto il tecnico metelliano - nel finale di campionato ogni gara è importante per raggiungere il nostro obiettivo. Andremo a Benevento con la stessa ambizione, ovvero quella di fare punti, concretizzando il grande lavoro svolto nel riuscire a giocarci la salvezza. Sappiamo l’avversario che affrontiamo, conosciamo che hanno pochissimi punti deboli ma utilizzeremo le nostre armi. Mi complimenterò con loro perché vincere questo campionato così a mani basse è davvero un qualcosa di straordinario. Noi però abbiamo tutta l’intenzione di fare una buona partita”.

In mattinata, nel corso della rifinitura, il club ha scelto di aprire le porte e permettere alla squadra di toccare con mano l’entusiasmo dei tifosi che hanno chiesto a gran voce la salvezza. “La curva va solo ringraziata perché c’è sempre stata vicina. Faremo di tutto per regalare a questa gente la permanenza in serie C. Sappiamo che non è semplice ma proveremo a raggiungerla”. Problemi per Cionek e Fella, a rischio forfait. “Verranno con noi ma valuteremo nelle ultime ore se ci saranno”, spiega Prosperi.