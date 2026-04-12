Benevento-Cavese, siamo a quota 7.500: c'è ancora un giorno Sono 2.287 i tifosi che hanno acquistato un biglietto, gli altri sono gli abbonati

Il dato è ufficiale e si riferisce alle 20,05 di questa sera: i biglietti venduti sono 2.287, di cui due di tifosi cavesi non residenti in provincia di Salerno. Non c'è stata alcuna impennata, gli spettatori paganti, compresi gli abbonati, difficilmente arriveranno alle ottomila unità. Siamo a quota 7.521. Che rimane un buon numero di presenze, ma non è quello che forse ci aspettavamo per una serata di festa dopo aver raggiunto la promozione in serie B. C'è, è vero, ancora un giorno di tempo: anche domani è possible acquistare un tagliando per la partita delle 20,30. Staremo a vedere cosa accadrà.

Ricordiamo che il numero degli abbonati è di 5.234, che dunque vanno aggiunti ai 2,287 che hanno acquistato il biglietto d'ingresso. La somma fa appunto 7.521. Ci saranno anche gli sponsor e le varie società sportive invitate, ma il numero non si sposterà molto da quello che abbiamo indicato.