Under 17, il Benevento ospita il Palermo all'Avellola Match casalingo per i giallorossi: fischio d'inizio fissato alle ore 11

Match casalingo per l'under 17 guidata da Schiavi. Il Benevento è reduce da un buon momento di forma, grazie alle due vittorie consecutive conquistate contro Frosinone e Ascoli che gli hanno permesso di migliorare la classifica. Sul sintetico dell'Avellola, i giallorossi ospitano i pari età del Palermo, con il fischio d'inizio fissato alle ore 11. Per il Benevento l'obiettivo è dare continuità ai recenti risultati positivi.

Under 17, il programma dell'ottava giornata

Arezzo-Roma 1-4

Ascoli-Fiorentina

Avellino-Frosinone

Benevento-Palermo

Empoli-Napli

Lazio-Juve Stabia

Lecce-Catanzaro

Under 17, la classifica

Roma 22

Fiorentina 19

Empoli 15

Lazio 14

Avellino 12

Napoli 12

Benevento 9

Lecce 9

Catanzaro 8

Palermo 6

Ascoli 6

Juve Stabia 4

Frosinone 4

Arezzo 2

Under 17, i convocati di Schiavi

Portieri: Festa, Esposito.

Difensori: Ferraro, Cimmino, Aprovitola, Lo Russo, Comotti, Greco, Cuomo, Ferretti.

Centrocampisti: Filiberti, Gargiulo, Martello, Calabria, Porta, Palumbo.

Attaccanti: Beyai, Schettino, Sorbo, Silvestri.