Under 17, il Benevento ospita il Palermo all'Avellola

Match casalingo per l'under 17 guidata da Schiavi. Il Benevento è reduce da un buon momento di forma, grazie alle due vittorie consecutive conquistate contro Frosinone e Ascoli che gli hanno permesso di migliorare la classifica. Sul sintetico dell'Avellola, i giallorossi ospitano i pari età del Palermo, con il fischio d'inizio fissato alle ore 11. Per il Benevento l'obiettivo è dare continuità ai recenti risultati positivi.
Under 17, il programma dell'ottava giornata
Arezzo-Roma 1-4
Ascoli-Fiorentina
Avellino-Frosinone
Benevento-Palermo
Empoli-Napli
Lazio-Juve Stabia
Lecce-Catanzaro
Under 17, la classifica
Roma 22
Fiorentina 19
Empoli 15
Lazio 14
Avellino 12
Napoli 12
Benevento 9
Lecce 9
Catanzaro 8
Palermo 6
Ascoli 6
Juve Stabia 4
Frosinone 4
Arezzo 2
Under 17, i convocati di Schiavi
Portieri: Festa, Esposito.
Difensori: Ferraro, Cimmino, Aprovitola, Lo Russo, Comotti, Greco, Cuomo, Ferretti.
Centrocampisti: Filiberti, Gargiulo, Martello, Calabria, Porta, Palumbo.
Attaccanti: Beyai, Schettino, Sorbo, Silvestri.