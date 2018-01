Under 16, convincente vittoria contro l'Avellino I giallorossi si sono imposti con le reti di Delli Carpini, Solimeno e Ferraro

L'under 16 torna al successo e lo fa nel sentito derby contro l'Avellino, nella gara che ha sancito l'inizio del girone di ritorno. E' stata una delle migliori prestazioni offerte dai sanniti, bravi a imporre il proprio gioco sin dalle prime battute mostrando la solita identità. I biancoverdi hanno tenuto duro, riuscendo a limitare gli attacchi dei giallorossi e chiudendo la prima frazione sullo 0-0.

Nella ripresa la truppa di Formisano si è scatenata, andando vicinissima alla rete con De Rosa e Garofalo che sono stati fermati dai legni. Subito dopo è arrivato il vantaggio messo a segno da Delli Carpini. Il gol non ha tramortito gli irpini che, dopo pochi giri di lancette, hanno riequilibrato la contesa.

La rete dei lupi ha spinto il Benevento a premere ancora di più il piede sull'acceleratore, riuscendo in poco tempo ad andare due volte in rete con Solimeno su rigore e Ferraro, portando il punteggio sul definitivo 3-1. Nel finale è stato espulso De Rosa per un battibecco con un avversario. E' un successo salutare per l'under 16, considerato che la vittoria mancava dal 5 novembre scorso. Nella prossima giornata ci sarà il Foggia all'Imbriani, una gara da non sbagliare per alimentare il sogno play off.

Ecco la formazione: Romano, Menichino, Montantino, Ciaravolo, Solimeno, De Rosa, Alfieri (Esposito), Pietroluongo (Architravo), Delli Carpini (Ferraro), Delli Curti, Garofalo (Andreozzi)