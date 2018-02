Under 16 e 15, derby all'Imbriani contro la Salernitana I giallorossi proveranno a riscattarsi dopo le sconfitte contro il Palermo

La giornata di domani sarà caratterizzata da altri due derby in casa giallorossa. Le formazioni under 16 e 15 sfideranno all'Imbriani i pari età della Salernitana. Partirà la truppa di Fusaro alle 11, mentre alle 13.30 sarà la volta dei ragazzi guidati da Formisano. Inutile dire che per entrambe i tre punti sono fondamentali dopo le sconfitte rimediate in casa del Palermo.

Ecco il programma della 17^ giornata:

Crotone – Avellino

Benevento – Salernitana

Ternana – Palermo

Frosinone – Napoli

Ascoli – Bari

Roma – Pescara

Perugia – Foggia

CLASSIFICA UNDER 16: Roma 37, Napoli 36, Frosinone e Benevento 27, Perugia 26, Bari 24, Palermo 23, Crotone 20, Avellino 19, Salernitana e Ternana 18, Ascoli e Pescara 16, Foggia 5.

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 38, Avellino 34, Bari 32, Roma 31, Benevento 25, Frosinone 24, Palermo 23, Salernitana 22, Ternana 19, Perugia 18, Foggia 16, Pescara 13, Crotone 10, Ascoli

Ivan Calabrese