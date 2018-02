L'under 16 torna a vincere: sconfitta la Salernitana Ottima la prova dei giallorossi: a segno Delle Curti e Garofalo

Benevento – Salernitana 2-0

Benevento (4-2-3-1): Romano; Menichino, Tortora, Ciaravolo (13'st Andreozzi), Solimeno; Esposito (1'st Pietroluongo), De Rosa; Delle Curti (38'st Panarese), Garofalo (30'st Montanino), Alfieri (30'st Buonaiuto); Ferraro (38'st Coccia). A disp. Guerra, Delli Carpini, Romanelli. All. Formisano

Salernitana (5-4-1): De Simone (30'st Omobono); Fois, Guzzo, Rolando (30'st Onda), Iaiunese (22'st Stratoti), Carrino; Della Torre (22'st Mosca), Bignes, Pellino (1'st Magno), Arena (13'st Di Mauro); Guida (30'st Petrullo). All. Landi

Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti: Gargiulo di Ercolano e Barbaria di Nocera Inferiore

Marcatori: 15'st Delle Curti, 25'st Garofalo

Ottima vittoria per l'under 16 che si è sbarazzata della Salernitana con un secco 2-0. E' stata positiva la prova dei giallorossi, i quali hanno saputo tenere il campo contro un'avversaria che ha impostato la gara prediligendo la fase difensiva e provando a ripartire in contropiede. Il Benevento ha un po' sofferto la chiusura dei granata e nel primo tempo non è riuscito a trovare i varchi giusti per gonfiare la rete. Le occasioni non sono mancate, considerato che al 23' ha colpito il palo con Ferraro e al 30' De Simone si è superato con un bel colpo di reni su conclusione di Garofalo. La prima azione degli ospiti ha visto Fois andare al tiro al 35', ma la sfera si è spenta di poco sul fondo. Tre minuti più tardi è stata la volta di Ferraro che con un pallonetto ha provato a beffare De Simone in uscita, ma il pallone non ha centrato lo specchio della porta.

Nella ripresa i granata stavano per capitalizzare al meglio una micidiale ripartenza con Arena, il quale è stato fermato dall'incrocio dei pali. Scampato il pericolo, la Strega ha continuato a proporre gioco e al 15' è riuscita a passare in vantaggio: la rete è stata messa a segno da Delle Curti che ha piegato le mani al portiere con una forte conclusione dal limite dell'area. Il gol ha reso più facili le cose al Benevento che al 25' ha chiuso la partita con Garofalo: l'attaccante ha siglato il bis al termine di una bella azione corale.

Quelli ottenuti contro la Salernitana sono tre punti importanti per i giallorossi che si confermano in piena zona play off.

Ivan Calabrese