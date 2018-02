Under 16, l'attesa è finita: tesserato Saidy Ottimo rinforzo per la compagine di Formisano

Finalmente è arrivata l'ufficialità. Il giovane Ibrahim Saidy è a tutti gli effetti un calciatore del Benevento. Il giovane attaccante militerà nell'under 16 di Alessandro Formisano. Quella del giallorosso è stata una vera e proprio odissea, considerato che si allena con i compagni da più di un anno, ma per motivi burocratici non ha mai potuto mettere nero su bianco. L'attesa è finalmente finita, il tecnico ha un'altra preziosa freccia nel suo arco in vista del finale di stagione.

Ivan Calabrese