Under 16, un gol di Menichino non basta: ad Ascoli è pareggio Giallorossi beffati dai bianconeri a cinque minuti dalla fine

Termina con il risultato di uno a uno la sfida tra le compagini under 16 di Ascoli e Benevento. In terra marchigiana, i giallorossi hanno dato vita a un ottimo primo tempo in cui sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Menichino dopo dieci minuti di gioco. I sanniti hanno sfiorato anche il bis, ma il palo gli ha negato la gioia del gol in seguito a una deviazione. Nella ripresa i padroni di casa hanno messo in difficoltà la truppa di Formisano e a cinque minuti dalla fine hanno trovato il pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E' un risultato che rammarica e non poco il Benevento che, con un atteggiamento diverso nel secondo tempo, poteva portare a casa l'intera posta in palio. Nella prossima giornata ci sarà il Pescara all'Imbriani.

Ecco l'undici sceso in campo: Guerra, Menichino, Montanino, Ciaravolo, Solimeno, De Rosa, Alfieri, Pietroluongo, Garofalo, Ferraro, Delle Curti.

Ivan Calabrese