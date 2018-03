Under 16 e 15, all'Imbriani si presenta il Pescara Gli incontri si disputeranno nella giornata di domenica

Nella giornata di domenica i cancelli dell'Imbriani si apriranno per le gare del campionato under 16 e 15. Ad aprire le danze, precisamente alle 12.30, sarà la truppa di Fusaro che ospiterà i pari età del Pescara. I giallorossi sono reduci dal pareggio di Ascoli e cercheranno di portare a casa un successo che manca dallo scorso 21 gennaio contro il Foggia. Alle 15 scenderà in campo l'under 16, anch'essa con il Pescara, per cercare di consolidare il proprio posto in zona play off.

Ecco il quadro della 21^ giornata:

Ternana – Ascoli

Crotone – Bari

Napoli – Palermo

Benevento – Pescara

Avellino – Foggia

Perugia – Roma

Frosinone – Salernitana

CLASSIFICA UNDER 16: Roma 49, Napoli 45, Frosinone e Benevento 34, Palermo e Bari 33, Perugia 30, Salernitana 24, Avellino 23, Pescara e Crotone 22, Ternana 18, Ascoli 17, Foggia 7

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 45, Bari 42, Avellino e Roma 40, Palermo 33, Frosinone e Salernitana 31, Benevento 26, Pescara e Ternana 22, Perugia 21, Foggia 18, Crotone 11, Ascoli 10

Ivan Calabrese