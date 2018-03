Under 16, Formisano: "Dobbiamo migliorare la mentalità" "I ragazzi si fanno condizionare da cose che non devono esistere"

Il pareggio rimediato ad Ascoli non ha soddisfatto pienamente Alessandro Formisano. Il tecnico dell'under 16 si aspetta un pronto riscatto nella gara di domani contro il Pescara: “Noto che la squadra ha paura di perdere, ma è un atteggiamento sbagliato perché il nostro obiettivo è quello di crescere attraverso le prestazioni. Si fanno condizionare da cose che non devono esistere. E' normale sentire il bisogno di vincere e di dover dimostrare, ma non deve diventare un peso. E' importante migliorare la mentalità a partire da domani”.

Ivan Calabrese