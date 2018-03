Under 16 sconfitta. Tegola per Formisano: frattura per Saidy I giallorossi meritavano un risultato diverso. Contestato l'operato dell'arbitro

Termina con una sconfitta per il Benevento il match di quest'oggi disputato all'Imbriani contro il Pescara. Non sono partiti bene i giallorossi che al 10' hanno concesso un calcio di rigore agli ospiti a causa di una ingenuità, permettendogli di passare in vantaggio. I giallorossi hanno reagito subito, riuscendo a pareggiare i conti con un autogol di un difensore avversario che ha deviato in rete un assist di Delle Curti. Prima del duplice fischio, il Pescara ha avuto modo di chiudere in avanti, siglando il 2-1. Nella ripresa è arrivato anche il tris. Subito dopo c'è stata una prima notizia negativa per la truppa di Formisano: in seguito a un contrasto, Saidy si è fratturato il perone. Per lui la stagione è finita.

Il Benevento è diventato protagonista assoluto e prima è prima ha accorciato le distanze con un rigore di Solimeno e poi pareggiato i conti con Garofalo. Nei minuti successivi ha provato in tutti i modi di passare in vantaggio, colpendo anche un palo con lo stesso Garofalo. Nei minuti finali, però, il Pescara è riuscito a realizzare il poker in seguito a un contropiede. Il Benevento è stato costretto anche a proseguire la sfida con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Guerra. Da sottolineare anche l'operato del direttore di gara che ha suscitato non poche polemiche. Nella prossima giornata il Benevento ospiterà la Ternana all'Imbriani.

Ivan Calabrese