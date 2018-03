Stadio Giovani, ecco la 23^ puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online la 23^ puntata di Stadio Giovani. In questo appuntamento sono presenti le azioni salienti delle gare under 16 e 15 vinte contro il Pescara all'Imbriani. Non mancano le interviste ai protagonisti, tra cui ai calciatori Delle Curti e Sorrettone. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato l'estremo difensore dell'under 17 Carriero.