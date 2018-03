Benevento, le under 16 e 15 in trasferta a Perugia La truppa di Formisano è chiamata a dimostrare di essere da play off

Domenica le compagini under 16 e 15 del Benevento si recheranno a Perugia per disputare la decima giornata del girone di ritorno. La prima gara è in programma alle 13 e vedrà impegnata la compagine guidata da Fusaro. Alle 15 sarà la volta dell'under 16. Entrambe le squadre sono reduci dalle sconfitte casalinghe rimediate contro la Ternana e sarà importante tornare al successo, anche se non sarà affatto semplice. E' un incontro molto importante per i ragazzi di Formisano che sono chiamati a una prova di forza per poter dimostrare di essere da play off.

Ecco il programma:

Crotone – Ascoli

Napoli – Bari

Perugia – Benevento

Foggia – Palermo

Ternana – Pescara

Frosinone – Roma

Avellino – Salernitana

CLASSIFICA UNDER 16: Roma 52, Napoli 51, Bari 37, Frosinone e Palermo 36, Benevento 34, Perugia 33, Pescara 28, Salernitana e Crotone 25, Avellino 24, Ternana 22, Ascoli 18, Foggia 8

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 51, Roma 46, Bari 42, Avellino 40, Palermo 36, Frosinone e Salernitana 34, Benevento 29, Ternana 28, Pescara 25, Perugia 22, Foggia 21, Crotone 14, Ascoli 11

Ivan Calabrese