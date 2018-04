Under 16 e 15, ultima trasferta a Frosinone per i giallorossi Le gare si giocheranno nella mattinata di domenica

Ultima trasferta in campionato per le compagini under 16 e 15 del Benevento che affronteranno il Frosinone nella mattinata di domenica. Il primo incontro è fissato alle 11 e vedrà in campo l'under 15. I ragazzi di Fusaro sono reduci da due successi consecutivi e cercheranno di ottenere il tris, in modo da raggiungere proprio i ciociari al settimo posto in classifica. Match di rilievo, invece, per l'under 16 che si giocherà le ultime chance per poter entrare nei play off. Il pareggio rimediato nella scorsa giornata con il Crotone ha compromesso non poco le speranza di qualificazione, ma la truppa di Formisano darà tutto per ottenere i tre punti in modo da interrompere un digiuno di successi che dura da diverso tempo. Il fischio d'inizio è fissato alle 13.

Ecco il programma:

Napoli – Ascoli

Foggia – Bari

Frosinone – Benevento

Pescara – Perugia

Avellino – Roma

Palermo – Salernitana

Crotone – Ternana

CLASSIFICA UNDER 16: Napoli 57, Roma 53, Bari 40, Palermo e Perugia 39, Frosinone 37, Benevento 35, Pescara 34, Salernitana 31, Crotone 27, Avellino 24, Ternana e Ascoli 22, Foggia 8

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 52, Roma 49, Bari 46, Palermo 42, Avellino 40, Salernitana e Frosinone 38, Benevento 35, Ternana 31, Pescara 28, Perugia e Foggia 22, Ascoli 15, Crotone 14

Ivan Calabrese