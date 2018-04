Under 16 e 15, si chiude con il derby Benevento - Napoli I giallorossi proveranno a chiudere in bellezza battendo la capolista

Domenica ci sarà l'ultimo atto per i campionati delle compagini under 16 e 15. Le formazioni giallorosse se la vedranno all'Imbriani contro i pari età del Napoli. Il primo incontro è fissato alle 11 e vedrà in campo la formazione guidata da Fusaro. Alle 14 sarà la volta dei ragazzi di Formisano. Entrambe non hanno raggiunto i play off, ma cercheranno di chiudere in bellezza provando a battere i partenopei.

Ecco il programma dell'ultima giornata:

Ascoli – Avellino

Bari – Palermo

Perugia – Crotone

Salernitana – Pescara

Roma – Foggia

Ternana – Frosinone

Benevento – Napoli

CLASSIFICA UNDER 16: Napoli 60, Roma 56, Bari 43, Palermo e Perugia 42, Frosinone 41, Benevento 36, Pescara 34, Salernitana 31, Crotone 27, Ternana 25, Avellino 24, Ascoli 19, Foggia 8

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 53, Roma 50, Bari 49, Palermo 42, Avellino e Salernitana 41, Benevento e Frosinone 38, Ternana e Pescara 31, Perugia e Foggia 22, Crotone 17, Ascoli 16

Ivan Calabrese