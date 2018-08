L'under 16 al memorial "Mariani - Pavone" Ottimo test per i sanniti in vista del campionato

Importante banco di prova per l'under 16 a poche settimane dall'inizio del campionato. I giallorossi guidati da Formisano, infatti, scenderanno in campo a Pineto per il memorial "Giovanni - Pavone". Le compagini che compongono il girone dei giallorossi sono Lazio, Pescara e Honka. Nell'altro schieramento figurano Roma, Milan, Pineto e Ascoli. Il torneo si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre. Per il Benevento, come detto, sarà un ottimo test in vista della stagione regolare che comincerà il prossimo 9 settembre, quando all'Avellola si presenteranno i pari età della Roma.

Ivan Calabrese