Stadio Giovani, ecco l'ottava puntata Il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento

E' online l'ottava puntata di Stadio Giovani, il rotocalco di Ottochannel dedicato al settore giovanile del Benevento. In questo appuntamento sono presenti le azioni salienti delle gare giocate dalle compagini Primavera, under 16 e 15. Ai nostri microfoni sono intervenuti i calciatori Balsamà, Olimpio e Marsiglia. Per la rubrica "Faccia a faccia" si è raccontato il difensore della Primavera Francesco Rillo.