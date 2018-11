Under 16 e 15, c'è il sentito derby con il Napoli Le formazioni giallorosse affronteranno gli azzurri nella giornata di domenica

Sarà una domenica di derby quella delle compagini under 16 e 15 del Benevento. I giallorossi, reduci da ben due settimane di sosta, si recheranno a Napoli per affrontare le giovani compagini partenopee. Ad aprire le danze sarà la truppa di Fusaro che scenderà in campo alle ore 11. Alle 13 sarà la volta dei ragazzi di Formisano che cercheranno di ottenere l'ottava vittoria consecutiva contro un'avversaria molto difficile da affrontare.

Ecco il quadro della nona giornata:

Cosenza – Frosinone

Crotone – Foggia

Lecce – Pescara

Napoli – Benevento

Roma – Perugia

Salernitana – Palermo

Riposa: Ascoli

CLASSIFICA UNDER 16: Benevento 21, Roma 18, Napoli 16, Crotone e Ascoli 13, Frosinone 11, Palermo 10, Cosenza 7, Foggia e Pescara 6, Salernitana 5, Lecce e Perugia 3

CLASSIFICA UNDER 15: Perugia 18, Frosinone, Roma e Napoli 16, Palermo e Pescara 13, Salernitana 11, Benevento e Lecce 8, Ascoli 7, Cosenza e Crotone 2, Foggia 1