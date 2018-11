Under 16 Benevento, a Napoli vince l'equilibrio Reti bianche tra azzurri e giallorossi

E' terminato a reti bianche il big match di quest'oggi che ha visto affrontarsi le compagini under 16 di Napoli e Benevento. In terra partenopea le due squadre hanno dato vita a un incontro equilibrato e ricco di emozioni, con il pareggio che sembra essere il risultato più giusto per quanto espresso da entrambe. I giallorossi erano reduci da ben sette vittorie consecutive e questo risultato non modifica la classifica, considerato il pareggio rimediato dalla Roma contro il Perugia che conferma il vantaggio dei sanniti di tre punti. Nella prossima giornata la truppa di Formisano ospiterà all'Avellola i pari età del Crotone.

Ecco l'undici sceso in campo:

Diglio, Bracale, Gentile, Seminara, Talia, Barilotti, Strazzullo, Citarella, Giampaolo, Agnello, Olimpio.