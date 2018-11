Benevento, l'under 16 fa paura: netto poker al Crotone I giallorossi di Formisano sono sempre più al comando della classifica

Benevento – Crotone 4-0

Benevento (4-3-1-2): Diglio; Bracale, Seminara (27'st Moccia), Barilotti, Gentile; Strazzullo (15'st Gargiulo), Talia (38'st Foggia), Citarella (27'st Albano); Agnello (38'st Guerra); Giampaolo (15'st Sorrettone), Olimpio (27'st D'Agosto). A disp.: Savignano, Vigorito. All.: Formisano

Crotone (4-3-3): Pasqua (36'st Calabrese); Manna (29'st Palermo), Brescia, Parisi, Periti; Ranieri (29'st Camposano), Timmoneri (13'st Frustaglia), D'Andrea; Bilotta (13'st Sinopoli); Maesano, Saragò (13'st Bossio). A disp.: Fragale. All.: Lomonaco

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Vernacchio di Ariano Irpino e De Rosa di Salerno

Marcatori: 37'pt Citarella, 9'st e 21'st Olimpio, 34'st D'Agosto

E' un Benevento inarrestabile quello allenato da Alessandro Formisano. I giovani ragazzi dell'under 16 hanno letteralmente annichilito i pari età del Crotone, condannandoli a un sonoro poker. Nel primo tempo i giallorossi hanno avuto diverse occasioni per poter passare in vantaggio, il quale è arrivato puntuale al 37' con una conclusione di Citarella dopo una ribattuta. Nella ripresa la Strega ha viaggiato sul velluto: il bis l'ha servito Olimpio al 9'. L'attaccante si è dimostrato ancora una volta insaziabile, tanto che al 21' ha messo a segno un'altra doppietta capitalizzando al meglio un assist di Olimpio. Il poker è giunto al 34' e ha portato la firma di D'Agosto, il quale ha punito Pasqua con un bel tiro a giro dal limite. Per l'attaccante è una rete particolare e dedicata al compianto fratello scomparso poche settimane fa. La squadra l'ha festeggiato a più riprese nel dopo partita, mostrandogli ancora una volta tutta la propria vicinanza e affetto.

I giallorossi si confermano al primo posto in classifica con otto vittorie e un pareggio. Nella prossima giornata affronteranno il Cosenza in trasferta. Questa squadra non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Ivan Calabrese