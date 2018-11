Benevento, trasferta a Cosenza per le under 16 e 15 Le compagini giallorosse saranno di scena nella mattinata di domenica

Sarà una domenica in terra calabrese per le compagini under 16 e 15 del Benevento. I giallorossi sfideranno i pari età del Cosenza, con la prima gara in programma alle 10 che vedrà di scena la formazione allenata da Fusaro. I sanniti sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro il Crotone e cercheranno di dargli la giusta continuità con un risultato positivo. I rossoblu sono relegati all'ultimo posto in classifica, ma questo non deve far pensare che la sfida sia facile, anzi spesso le maggiori insidie si nascondono proprio in confronti come questo.

Alle 12 sarà la volta dell'under 16, capolista indiscussa del campionato con 25 punti ottenuti in 9 partite. Inutile dire che l'obiettivo dei giallorossi sarà quello di ottenere un'altra vittoria per tenere a distanza la Roma che ha un gap di tre lunghezze.

Ecco il programma dell'undicesima giornata:

Ascoli – Pescara

Cosenza – Benevento

Crotone – Napoli

Lecce – Frosinone

Roma – Palermo

Salernitana – Foggia

Riposa: Perugia

CLASSIFICA UNDER 16: Benevento 25, Roma 22, Napoli 17, Crotone 16, Frosinone 15, Ascoli 14, Palermo 13, Cosenza 11, Salernitana 8, Pescara 7, Foggia 6, Perugia 5, Lecce 4

CLASSIFICA UNDER 15: Frosinone e Roma 22, Napoli e Perugia 21, Palermo 19, Pescara 16, Salernitana e Benevento 11, Lecce 8, Ascoli 7, Crotone 5, Foggia 3, Cosenza 2