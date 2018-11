Benevento, under 16 schiacciasassi: umiliato anche il Cosenza Grande prestazione del collettivo. La capolista vola

L'under 16 è un rullo compressore e a Cosenza ha trovato un altro importante successo. I giallorossi hanno dominato l'incontro imponendosi con il rotondo risultato di 3-0 su un campo in pessime condizioni. I sanniti hanno sbloccato il risultato con Olimpio. Il raddoppio è giunto poco dopo al termine di un'azione capolavoro, partita dal portiere e costruita con maestria da tutti gli undici in campo: a capitalizzarla è stato Citarella. L'ottimo centrocampista si è ripetuto nella ripresa, quando ha siglato il terzo gol in ripartenza.

Nona vittoria in campionato su dieci gare disputate. I ragazzi di Formisano si confermano al comando e nella prossima giornata sfideranno la Salernitana all'Avellola. L'obiettivo, ovviamente, è la conquista di altri tre punti per continuare il cammino verso le fasi finali.

