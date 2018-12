Benevento, le under 16 e 15 pensano solo al Lecce Con la sfida che si giocherà domenica prossima si chiuderà il girone di andata

E' stata una domenica di riposo per le formazioni under 16 e 15 del Benevento. Le compagini giallorosse hanno puntato già il mirino sulla prossima giornata, quando saliranno sul pullman che le porterà a Lecce, luogo in cui si giocherà l'ultima gara del girone di andata. Sarà una settimana di duro lavoro per i giovani calciatori, i quali sono determinati a chiudere la prima metà di stagione in bellezza. Ricordiamo che l'under 16 guidata da Formisano è già campione d'inverno, grazie al vantaggio di tre lunghezze maturato sulla Roma. L'under 15, invece, è reduce da tre successi consecutivi che le hanno permesso di ridurre la distanza con la zona play off. Il Benevento proverà a ottenere la doppietta, per poi annunciare il classico "rompete le righe" per le festività natalizie. Il girone di ritorno si aprirà il 13 gennaio con un big match di spessore contro la Roma a Trigoria. Per questo, però, c'è tempo. Il mirino è tutto sul Lecce.

CLASSIFICA UNDER 16: Benevento 31, Roma 28, Napoli 23, Frosinone e Ascoli 18, Crotone 16, Palermo 14, Salernitana e Cosenza 11, Pescara 10, Lecce 7, Foggia 6, Perugia 5

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 27, Frosinone e Roma 26, Palermo 22, Perugia 21, Pescara 19, Benevento 17, Salernitana 14, Lecce 11, Ascoli 10, Crotone 5, Foggia 3, Cosenza 2

Ivan Calabrese