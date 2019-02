Benevento, weekend di riposo per l'under 16 I giallorossi riprenderanno il 24 febbraio contro il Frosinone

Si ferma il campionato under 16. I ragazzi di Formisano potranno ricaricare le batterie in vista dei prossimi incontri, in modo da proseguire l'agguerito braccio di ferro con la Roma per il primo posto in classifica. I giallorossi hanno ripreso il ruolo di schiacciasassi dopo la sconfitta di Trigoria, riuscendo a ottenere ben quattro vittorie consecutive. E' ovvio che l'intento è quello di provare a ottenere il primato fino all'ultima giornata. Alla ripresa del campionato ci sarà la gara con il Frosinone: in caso di vittoria per il Benevento arriverà la qualificazione matematica ai play off: un primo traguardo importantissimo che testimonia quanto sia stato straordinario il cammino dei giallorossi cominciato lo scorso settembre.

Ecco la classifica:

Roma 46

Benevento 46

Frosinone 30

Napoli 29

Ascoli 27

Palermo 26

Crotone 22

Salernitana 18

Pescara 16

Cosenza 15

Lecce 13

Perugia 9

Foggia 7