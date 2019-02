Under 16 e 15, il Benevento sfida il Frosinone Incontro all'Avellola per le due formazioni giallorosse

Saranno di scena domani le formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio contro il Frosinone. Sul terreno di gioco dell'Avellola scenderanno per primi i ragazzi allenati da Fusaro che cercheranno di proseguire l'ottimo momento provando a ridurre ancora di più il gap con la zona play off. Non sarà un incontro semplice quello che andrà in scena alle 12, considerato che i ciociari sono ai vertici della classifica e non hanno alcuna intenzione di perdere terreno con Napoli e Roma. Alle 14 sarà la volta dell'under 16, reduce da ben quattro vittorie consecutive. Con un successo i sanniti otterrebbero la qualificazione matematica ai play off con largo anticipo, a conferma dello straordinario cammino che hanno intrapreso.

Ecco il programma:

Salernitana – Ascoli

Napoli – Palermo

Crotone – Pescara

Benevento – Frosinone

Cosenza – Perugia

Lecce – Roma

Riposa: Foggia

Classifica under 16:

Roma 46

Benevento 46

Frosinone 30

Napoli 29

Ascoli 27

Palermo 26

Crotone 22

Salernitana 18

Pescara 16

Cosenza 15

Lecce 13

Perugia 9

Foggia 7

Classifica under 15:

Napoli 43

Roma 41

Frosinone 37

Perugia 28

Palermo 27

Benevento 25

Pescara 25

Lecce 19

Ascoli 18

Salernitana 17

Cosenza 9

Foggia 7

Crotone 6