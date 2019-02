Under 16, il Frosinone fa cadere il fortino del Benevento Prima sconfitta stagionale tra le mura amiche per i ragazzi allenati da Formisano

Benevento – Frosinone 0-1

Benevento (4-3-1-2): Diglio; Bracale (37'st Esposito), Seminara, Barilotti, Gentile; Strazzullo (28'st Todisco), Talia, Citarella; Giampaolo (37'st Battisti); Sorrettone (15'st D'Agosto), Olimpio. A disp.: Gestro, Foggia, Moccia, Albano, Guerra. All.: Formisano

Frosinone (4-3-1-2): Vilardi; Potenziani (32'st Campoli), Bracaglia, Maestrelli, Pacetti (32'st Palumbo); Battisti, Pacchiarotti (32'st De Iulis), Di Monaco (15'st D'Agostino); Mattarelli (40'st Lombardo); Piacentini (40'st Jirillo), Di Palma (40'st Di Leo). A disp.: Vernacchio. All.: Quadrini

Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti: Chimenti di Napoli e Beltrani di Ercolano

Marcatori: 18'st Battisti

L'under 16 del Benevento ha perso il big match con il Frosinone, cadendo anche per la prima volta in stagione tra le mura amiche. La truppa di Formisano, orfana delle assenze di Agnello e Gargiulo, non si è espressa come da abitudine. La gara è stata contratta, con i ciociari che sono partiti meglio sfiorando in diverse occasioni la rete. Al 18' ci hanno provato con una punizione di Mattarelli che è stata deviata in angolo da Diglio. Al 27' Battisti ha calciato dalla distanza, trovando l'opposizione dell'estremo difensore giallorosso.

Nella ripresa si è visto Potenziani dopo due minuti che ha concluso di prima intenzione, ma la sfera si è spenta di poco sul fondo. Al 15' Talia ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria con una conclusione dalla distanza che ha sfiorato di poco la porta di Vilardi. Il gol del vantaggio ciociaro è giunto tre minuti più tardi, quando sugli sviluppi di un corner Battisti ha beffato tutti con una conclusione che non ha lasciato scampo a Diglio. Il vantaggio frusinate ha tagliato un po' le gambe al Benevento: la gara è proseguita con dei ritmi bassi. Un ultimo acuto è avvenuto al 43', quando Esposito ha servito dalla destra Olimpio che ci ha provato al volo da ottima posizione, ma l'attaccante ha spedito la palla di poco sul fondo.

Per i giallorossi è una sconfitta che non compromette in nessun modo i discorsi relativi alla qualificazione alle fasi finali, considerato che il vantaggio sulla terza in classifica è di ben tredici punti. La Strega cercherà di riprendere il cammino già nella prossima giornata, quando se la vedrà in trasferta contro il Foggia.