Benevento, l'under 16 a Foggia per la storia In caso di successo i giallorossi staccherebbero il pass per i play off con largo anticipo

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 14, l'under 16 del Benevento sfiderà in trasferta i pari età del Foggia. Sarà una gara particolare per i giallorossi, considerato che se dovesse arrivare il successo staccherebbero il pass per i play off. Ovviamente si tratta di un "primo" traguardo: la truppa di Formisano ha un vantaggio importante in classifica che le permette di poter ambire senza affanni direttamente alle fasi finali nazionali, ma è importante sottolineare quanto la conquista di un posto negli spareggi, con ben sei giornate di anticipo, sarebbe un vero e proprio record per il settore giovanile giallorosso. Senza andare troppo oltre, la gara con i satanelli non è da prendere alla leggera: questo Formisano lo sa e ha caricato a dovere i suoi ragazzi per tornare subito al successo, anche perché la sconfitta della scorsa giornata contro il Frosinone ha lasciato un po' di amaro in bocca nello spogliatoio sannita.

Ecco il programma:

Foggia – Benevento

Pescara – Cosenza

Palermo – Crotone

Ascoli – Lecce

Frosinone – Napoli

Perugia – Salernitana

Riposa: Roma

La classifica:

Roma 49

Benevento 46

Frosinone 33

Napoli 32

Ascoli 30

Palermo 26

Crotone 22

Pescara 19

Salernitana 18

Cosenza 16

Lecce 13

Perugia 10

Foggia 7