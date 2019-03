Quattro gol al Foggia, l'under 16 si assicura i play off Storica vittoria per il Benevento che si qualifica con largo anticipo. Ora le fasi finali

Successo storico per l'under 16 del Benevento. I giallorossi hanno annichilito i pari età del Foggia con il risultato di quattro a zero, ottenendo la qualificazione ai play off con largo anticipo. E' un risultato mai raggiunto in maniera così netta dal settore giovanile sannita da quando milita nelle competizioni riservate alle formazioni di serie A e B. In fondo l'andamento dei ragazzi di Formisano è stato entusiasmante sin dalle prime battute, quando sono riusciti a chiudere il girone d'andata da imbattuti e con il primo posto in classifica. Il cammino, ovviamente, non è finito qua: i giallorossi vogliono ottenere anche la matematica qualificazione alle fasi finali, risultato più che alla portata considerato il largo margine sulle avversarie.

Nella gara giocata a Foggia il Benevento ha gestito al meglio, punendo la retroguardia rossonera con le marcature di Talia, una doppietta di Giampaolo e Olimpio. Nel prossimo weekend si godrà il riposo individuale per poi tuffarsi nuovamente nella mischia per il sentito derby con il Napoli, in programma all'Avellola il prossimo 17 marzo. Il sogno è appena cominciato.