Under 16, si lavora in vista dell'Empoli I giallorossi si sono "trasferiti" all'Imbriani per abituarsi al manto in erba naturale

E' cominciata ieri la settimana di lavoro dell'under 16 del Benevento in vista della final four. La truppa di Formisano scenderà in campo il prossimo 12 giugno contro l'Empoli per la gara di semifinale che mette in palio la finalissima scudetto. Quest'oggi i giallorossi si sono allenati all'Imbriani: il terreno di gioco dello stadio Capanni di Savignano sul Rubicone, luogo designato per l'incontro con i toscani, è in erba naturale, quindi i giallorossi cercheranno di abituarsi al più presto a questo fondo sfruttando l'impianto adiacente il Ciro Vigorito. La preparazione proseguirà domani, quando all'Avellola ci sarà un test con la formazione della Paganese. Sarà l'occasione giusta per Formisano di valutare attentamente le scelte da attuare nello storico appuntamento del 12 giugno, a partire dal reparto offensivo, considerata la pesante assenza di Agnello per squalifica.