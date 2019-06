Under 16, Formisano studia le mosse anti Empoli All'Avellola allenamento congiunto con l'under 17 della Paganese

Questo pomeriggio l'under 16 del Benevento si è allenata sul sintetico dell'Avellola. Nella giornata di ieri i giallorossi si sono trasferiti all'Imbriani, in modo da cominciare a prendere confidenza con il manto in erba naturale in vista della final four. Come noto la truppa di Formisano scenderà in campo il prossimo 12 giugno contro l'Empoli, per la semifinale che mette in palio la finalissima scudetto.

Presso il centro sportivo sannita c'è stato un allenamento congiunto con l'under 17 della Paganese. Il test, condizionato dal grande caldo, si è rivelato produttivo per il tecnico che sta studiando le mosse da attuare nel match in programma a Savignano sul Rubicone. Provate diverse soluzioni in tutti i reparti, soprattutto in quello offensivo considerata la pesante assenza per squalifica di Agnello e l'infortunio alla caviglia occorso ieri a D'Agosto. Quest'ultimo è in forse, ma si cercherà di recuperarlo fino all'ultimo per la storica sfida della prossima settimana.