Under 16, il Benevento carica le batterie Due giorni di riposo concesso dallo staff tecnico. Formisano valuta le alternative ad Agnello

L'under 16 continua il lavoro in vista della semifinale scudetto, in programma il prossimo 12 giugno contro l'Empoli a Savignano sul Rubicone. La truppa di Formisano ha sostenuto un'intensa seduta d'allenamento, al termine della quale il tecnico ha annunciato il "rompete le righe", concedendole ben due giorni di riposo. L'intento è quello di non caricare troppo la squadra a livello mentale, dandole qualche ora di relax in attesa della prossima settimana che sarà molto dura. La partenza è fissata a lunedì, dopo una seduta di rifinitura. Il lavoro proseguirà il giorno successivo in Emilia - Romagna.

Formisano sta cercando di studiare le mosse da utilizzare contro l'Empoli. I toscani sono un osso duro, hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto ma sono riusciti a eliminare la Roma ai quarti di finale. Peserà tantissimo l'assenza di Agnello per squalifica, costringendo il tecnico a valutare delle alternative. E' certo, però, che qualsiasi scelta non andrà a snaturare la natura di una squadra che ha battuto record su record nell'arco dell'intera annata. Un'altra tegola è rappresentata da D'Agosto: l'attaccante non si sta allenando a causa di una botta alla caviglia e le sue condizioni saranno valutate nella giornata di lunedì. Nella migliore delle ipotesi andrà in panchina, quindi è facile intuire che la coppia d'attacco sarà composta da Olimpio e Giampaolo.

Nonostante queste due importanti defezioni, la truppa di Formisano non ha alcuna intenzione di mollare la presa nel momento più importante della stagione. Contro l'Empoli si prevede un'altra, grande, battaglia che mette in palio la finalissima scudetto.