Under 16, parte la spedizione per le final four Il Benevento vuole scrivere il suo nome nella storia. Mercoledì c'è l'Empoli in semifinale

E' partita questa mattina la spedizione dell'under 16 del Benevento per le final four. E' un appuntamento storico per tutto il sodalizio giallorosso che vedrà una sua squadra lottare per lo scudetto di categoria. La truppa di Formisano ha sostenuto un allenamento all'Imbriani, per poi salire sul pullman societario che la trasporterà a Cervia, luogo dove alloggerà in vista della sfida di mercoledì contro l'Empoli. Per domani mattina è prevista una seduta di rifinitura presso Fosso Ghiaia. La gara di semifinale comincerà alle 17.30 sul manto erboso dello stadio Capanni di Savignano sul Rubicone. L'unico assente per il Benevento sarà Agnello per squalifica. Ancora in forse D'Agosto per un problema alla caviglia. In caso di parità si passerà ai tempi supplementari (di dieci minuti ciascuno) e successivamente a tiri di rigore.