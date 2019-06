Under 16, l'Empoli è campione d'Italia I toscani avevano eliminato il Benevento in semifinale

L'Empoli è campione d'Italia under 16. I toscani sono riusciti a vincere lo scudetto dopo una finale molto combattuta contro l'Inter, terminata con il risultato di 4-3. Si chiude nel migliore dei modi la stagione della truppa di Buscé che in semifinale ha eliminato il Benevento di Formisano. Gli azzurri hanno dato vita a una fase finale eccezionale, nella quale sono riusciti a battere Sampdoria, Frosinone, Roma, il Benevento e, infine, l'Inter. Un risultato che consola in parte la Strega. I giovani giallorossi hanno smaltito la delusione della sconfitta rimediata mercoledì scorso e adesso si godono le meritate vacanze, ma la voglia di tornare in campo è già tanta. L'inizio della preparazione per la futura under 17 è fissato per le prime settimane d'agosto.