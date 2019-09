Under 16, domenica la "prima" di Scarlato Per il Benevento esordio casalingo contro la Roma

L'under 16 del Benevento giocherà domenica la prima gara del nuovo campionato. I giallorossi affronteranno i pari età della Roma sul sintetico dell'Avellola, con fischio d'inizio fissato alle 13. Sarà l'esordio per il nuovo tecnico Gennaro Scarlato che cercherà di partire bene in questa nuova esperienza sannita. Non sarà un incontro affatto semplice, dato che i capitolini costituiscono il gruppo dei 2004 che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto under 15.

Il Benevento è formato dall'under 15 dello scorso anno, a cui sono stati aggiunti nel corso dell'estate una serie di innesti che hanno permesso di completare al meglio la rosa dopo i diversi addii per svincolo. I volti nuovi sono i vari Viscardi, Veltri, Riccio, Malva, Pellegrino, D'Avanzo e Cuomo.

Ecco la rosa su cui potrà fare affidamento mister Scarlato:

PORTIERI: Muraca, Tartaro;

DIFENSORI: Robustelli, Vespa, Sena, Galletti, Viscardi, Casola, Veltri, Riccio;

CENTROCAMPISTI: Prisco, Parisi, Marsiglia, De Vincenzo, Fiorillo, Cuomo, Valentino, Pellegrino;

ATTACCANTI: Maiese, Tarcinale, D'Avanzo, Malva.

Di seguito il programma della prima giornata:

Benevento - Roma

Cosenza - Trapani

Juve Stabia - Ascoli

Lecce - Frosinone

Napoli - Crotone

Salernitana - Perugia

Riposa: Pescara