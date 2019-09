Under 16, Scarlato: "Con la Roma esordio stimolante" Il tecnico: "Ho trovato una grande organizzazione. Voglio trasmettere tanto ai miei ragazzi"

Si avvicina l'esordio da allenatore dell'under 16 per Gennaro Scarlato. Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Stadio Giovani in vista del match di domenica contro la Roma:

"Nel corso del precampionato ci sono state diverse difficoltà a livello fisico, ma devo dire che l'impatto è stato positivo. La squadra è formata dal gruppo dell'under 15 dello scorso anno, a cui sono stati aggiunti dei nuovi ragazzi. E' normale che bisogna amalgamare al meglio il tutto con la giusta pazienza. Le mie idee di gioco? Dobbiamo sempre giocare la partita. Sono convinto che alla lunga chi ha più possesso riesce a vincere. Cercherò di trasmettere qualcosa d'importante ai miei ragazzi, degli aspetti che ho maturato nella lunga esperienza da calciatore e in questi primi anni da tecnico".

AMBIENTE - "Ho trovato una grande organizzazione, c'è solo da fare i complimenti alla società. Sono tornato a quando ero calciatore, dove trovavo già tutto pronto e dovevo solo scendere in campo. A Benevento ci sono tutti i presupposti per fare bene".

ROMA - "Prima o poi le dobbiamo affrontare tutte. Ben vengano subito queste partite, sono anche uno stimolo in più per i ragazzi, dato che affronteranno un gruppo che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto under 15".