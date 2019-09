Under 16, esordio super per Scarlato: vittoria contro la Roma Il Benevento ha sconfitto i capitolini grazie a una marcatura di Maiese

Benevento – Roma 1-0

Benevento (4-2-3-1): Tartaro; Riccio, Veltri, Robustelli, Sena; Fiorillo, Parisi; Pellegrino (7’st D’Avanzo), Marsiglia (7’st Casola)(33’st Valentino), De Vincenzo (27’st Viscardi); Maiese (33’st Cuomo). A disp.: Muraca, Tarcinale. All.: Scarlato

Roma (4-3-3): Mastrantonio; D’Alessio L., Pellegrini, Muratori, Ferrante (1’st D’Alessio F.); Lilli, Faticanti, Pagano; Mancini (1’st Ruggiero), Simone (11’st Mirimich), Liburti (18’st Fulvi). A disp.: Del Bello, Chesti, Tomaselli, Pisilli. All.: Parisi

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Varchetta di Nola e Porcelli di Benevento

Marcatore: 25’pt Maiese

Ottimo esordio per l’under 16 del Benevento che all’Avellola ha battuto di misura i pari età della Roma. Alla vigilia dell’incontro la bilancia pendeva tutta dalle parti dei capitolini, dato che si tratta di un gruppo importante che nella scorsa stagione si è laureato campione d’Italia nel campionato under 15. I sanniti, invece, formano una squadra che presenta nuovi innesti che ha dovuto anche fare i conti con diverse assenze. Il tecnico Scarlato ha schierato i suoi ragazzi con un 4-2-3-1, dotato di molta imprevedibilità e senza dare punti di riferimento rilevanti in fase offensiva. Eccellente è stata l’organizzazione del pacchetto arretrato, il quale non ha mai fatto avvicinare la Roma in maniera pericolosa all’area di rigore.

Dopo un inizio molto combattuto, il Benevento è riuscito a passare in vantaggio al 25’ grazie a un assist illuminante di De Vincenzo per Maiese; l’attaccante ha eluso la marcatura di due difensori e non ha fallito l’appuntamento con il gol, prendendo in contropiede Mastrantonio che era uscito in maniera disperata per fermare l’avanzata del numero nove sannita.

La Roma ha cercato di organizzare una pronta reazione e al 39’ è andata vicino al pareggio con una insidiosa conclusione di Pagano sulla quale Tartaro (per lui ottima prestazione) ha risposto alla grande, deviando in calcio d’angolo.

Nella ripresa gli ospiti hanno provato in tutti i modi a pareggiare. Il Benevento si è abbassato, concedendo campo, ma creando una buona densità dietro che ha non ha permesso alla Roma di essere incisiva. La truppa di Scarlato ha provato a far male in contropiede, senza però pungere nel modo giusto.

Con sacrificio e dedizione, i sanniti sono riusciti a difendere il vantaggio e a portare a casa l’intera posta in palio. Un inizio entusiasmante per i giovani giallorossi che nel dopo partita si sono lasciati andare ai festeggiamenti per l’importante successo che gli permette di cominciare alla grande una stagione che è ancora nella fase embrionale, ma che si promette già avvincente.