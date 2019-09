Under 16, giusto pari tra Benevento e Salernitana Derby emozionante e ricco di azioni. A Luongo risponde Marsiglia

Benevento – Salernitana 1-1

Benevento (4-2-3-1): Muraca; Galletti (33'pt Riccio), Veltri, Vespa, Sena; Robustelli (21'st Ruggiero), Parisi; Maiese (16'st Valentino), Pellegrino (16'st Fiorillo), Marsiglia; Malva. A disp.: Tartaro, Casola, Cuomo, Tarcinale, De Vincenzo. All.: Scarlato

Salernitana (4-2-3-1): Petriccione; Landi, Di Maio (31'st Scialla), Guerra, Carbone (1'st De Santis); Iuliano (24'st Garofalo), Sabatino; Abitino, Bammacaro (32'st Lanari), Lamberti (26'pt Alborino)(31'st Abbate); Luongo. A disp.: Blanco, Signoriello, Marzocchella. All.: De Santis

Arbitro: Reda di Molfetta

Assistenti: Chimenti e Pollaro di Napoli

Marcatori: 16'pt Luongo (S), 6'st Marsiglia (B)

E' terminato in parità il derby tra le formazioni under 16 di Benevento e Salernitana. Le due squadre in campo hanno onorato al meglio l'incontro, dando vita a un match combattuto e incerto fino all'ultimo minuto. Il risultato si è sbloccato dopo sedici minuti in favore degli ospiti: l'ex Bammacaro ha servito al centro Luongo che da pochi passi ha punito l'estremo difensore Muraca.

Il Benevento ha accusato il colpo, con la Salernitana che ha sfiorato in diverse occasioni il raddoppio. Al 19' un colpo di testa di Luongo ha sorvolato di poco la traversa. Tre minuti dopo ci ha provato Bammacaro, ma la sua conclusione ha fatto la barba al palo. La Strega si è fatta vedere al 25' con Malva che, servito da Maiese, ha calciato forte in porta trovando la pronta respinta di Petriccione.

Al 33' il tecnico Scarlato è stato costretto a sostituire Galletti che ha subito una botta alla schiena, inserendo al suo posto Riccio. Quest'ultimo ha sprecato una ghiotta occasione al 38', quando da pochi passi non ha sfruttato al meglio un ottimo cross di Pellegrino.

Nella ripresa il Benevento ha cercato in tutti i modi di pareggiare. Scarlato ha modificato anche l'assetto, passando al 3-4-3. Le modifiche hanno portato gli effetti sperati, dato che al 6' è arrivato il gol con Marsiglia che con un preciso tiro a fil di palo ha portato il risultato sull'uno a uno.

I minuti successivi sono stati scoppiettanti su entrambi i fronti: al 13' Petriccione ha respinto con la punta delle dita un forte tiro di Malva. Al 20' il salernitano Luongo ha impegnato Muraca che ha risposto con un ottimo intervento. Al 26' è stata la volta di Fiorillo che ha trovato l'opposizione di Petriccione. Al 38' Luongo ha spaventato il Benevento con un insidioso tiro che è andato di poco fuori.

Il risultato finale rispecchia pienamente quanto visto in campo. Il Benevento balza a quota quattro punti in classifica e nella prossima giornata si recherà in trasferta a Pescara.