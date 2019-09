Under 16, la Strega torna alla vittoria: 6 reti al Pescara Importante successo per i giallorossi che balzano a quota 7 punti

Gran bella vittoria per l'under 16 del Benevento che si è imposta sul campo del Pescara con il risultato di 6-2. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Capaldo che ha violato la retroguardia sannita dopo sette minuti di gioco. La reazione della truppa di Scarlato è arrivata subito, con le reti di Vespa e Sena che hanno ribaltato la situazione. Il Pescara ha pareggiato al 28' con Viotti, ma i giallorossi hanno chiuso la prima frazione in avanti grazie alla rete di Malva.

Nella ripresa il Benevento ha preso il largo con i gol di Malva, Riccio e Marsiglia, portando il punteggio sul definitivo 6-2. Un successo importante per la Strega che le permette di balzare a quota sette punti in classifica. Nella prossima giornata affronterà il Cosenza in trasferta.