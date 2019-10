Under 16 e 15, all'Avellola derby con la Juve Stabia I match si giocheranno domani con inizi alle 11 e alle 13

Sarà una domenica di derby quella delle formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio. Ad aprire le danze sarà la truppa di Fusaro a partire dalle 11 che scenderà in campo per dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta nella trasferta di Cosenza. Alle 13, invece, saranno di scena i ragazzi guidati da Scarlato che dalla calabria, invece, sono tornati con una sconfitta.

Ecco il programma:

Ascoli – Crotone

Benevento – Juve Stabia

Pescara – Cosenza

Perugia – Lecce

Salernitana – Napoli

Trapani – Frosinone

Riposa: Roma

Classifica under 16:

Roma 10

Napoli 10

Juve Stabia 8

Lecce 8

Trapani 7

Pescara 7

Perugia 7

Cosenza 7

Benevento 7

Ascoli 4

Crotone 2

Frosinone 2

Salernitana 2

Classifica under 15:

Napoli 13

Pescara 12

Juve Stabia 10

Frosinone 9

Roma 8

Benevento 8

Lecce 7

Perugia 7

Salernitana 4

Ascoli 3

Cosenza 3

Trapani 1

Crotone 0