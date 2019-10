Under 16, vittoria di rigore con la Juve Stabia Decisivo un gol realizzato da Malva per il Benevento

Benevento - Juve Stabia 1-0

Benevento (4-3-2-1): Tartaro; Riccio (33'st Galletti), Veltri, Robustelli, Sena; Parisi, Prisco, Pellegrino (25'st Cuomo); Valentino (9'st Fiorillo), Marsiglia; Malva (33'st De Vincenzo). A disp.: Muraca, Viscardi, Casola, Ruggiero, Tarcinale. All.: Scarlato

Juve Stabia (4-3-1-2): Maresca; Cimino, Santarpia, Ventrone, Noviello (27'st Minasi); Vitale (27'st Leone), Esposito, Picardi (21'pt Russo); Balzano (21'pt Bevilacqua); Casillo (10'st Carranante), Damiano. A disp.: Arrichiello, Abruscato, Grimaldi, Ferro. All.: Sacco

Arbitro: Luongo di Napoli

Assistenti: Avenza di Battipaglia e Angelillo di Nola

Marcatore: 7'pt Malva su rig.

L'under 16 del Benevento ha fatto suo il derby con la Juve Stabia. A decidere l'incontro è stato un calcio di rigore realizzato da Malva dopo sette minuti di gioco, guadagnato grazie a un fallo di mano di Ventrone su assist di Sena. Dopo il vantaggio la Strega, sotto gli occhi di Pippo Inzaghi seduto in tribuna, si è imposta in maniera autoritaria. All'11' ha sfiorato il bis con Valentino che ha colpito la parte alta della traversa. Al 14' ci ha riprovato, sorvolando di poco la porta difesa da Maresca. La Strega non si è fermata: dopo tre minuti si è fatto vedere Malva che ha eluso al meglio la marcatura avversaria per calciare da posizione defilata, spedendo la sfera di poco fuori.

La truppa di Scarlato meritava ampiamente il raddoppio, senza riuscire a ottenerlo. Nella ripresa è uscita fuori la Juve Stabia che ha messo in difficoltà il Benevento con un piglio diverso. Al 4' Malva ha impensierito le vespe con una conclusione che ha fatto la barba al palo. Al 22' le vespe si sono rese pericolse con Carrannante che, servito da Damiano, ha sporcato i guantoni a Tartaro con un forte tiro sul primo palo. Un minuto dopo ci ha provato Russo con un tiro a giro che ha sfiorato l'incrocio dei pali.

La Strega ha saputo soffrire, limitando al meglio gli attacchi della Juve Stabia e provando a farla male in contropiede. Alla fine, dopo cinque minuti di recupero, è riuscita a portare a casa tre punti importanti che riscattano la sconfitta subita in casa del Cosenza. Nella prossima giornata, in programma il 20 ottobre, il Benevento sarà ospite del Napoli.