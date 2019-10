Under 16 e 15, derby a Napoli per i giallorossi Incontri complicati per le formazioni sannite in terra partenopea

Domenica di derby per le compagini under 16 e 15 del Benevento. I giallorossi domani saranno di scena a Napoli per affrontare le formazioni azzurre. Il primo incontro è in programma alle 11 e vedrà in campo i ragazzi di Fusaro, reduci dal pareggio per 2-2 rimediato con la Juve Stabia. I partenopei sono un osso duro, considerato che sono al comando della classifica con ben 16 punti, frutto di cinque vittore e un pareggio. Servirà la migliore prestazione possibile per uscire dal campo con un risultato positivo.

Stesso discorso per l'under 16 che scenderà in campo alle 13. La truppa allenata da Scarlato ha dieci punti in classifica, a tre punti proprio dalla capolista Napoli. L'intento dei sanniti è quello di dare continuità alla vittoria conquistata nella scorsa giornata contro la Juve Stabia.

Ecco il programma della settima giornata:

Ascoli – Pescara

Crotone – Trapani

Frosinone – Roma

Juve Stabia – Cosenza

Lecce – Salernitana

Napoli – Benevento

Riposa: Perugia

Classifica under 16:

Napoli 13

Roma 10

Trapani 10

Perugia 10

Benevento 10

Pescara 8

Cosenza 8

Juve Stabia 8

Lecce 8

Ascoli 7

Crotone 2

Frosinone 2

Salernitana 2

Classifica under 15:

Napoli 16

Pescara 15

Frosinone 12

Juve Stabia 11

Lecce 10

Benevento 9

Roma 8

Perugia 7

Ascoli 4

Salernitana 4

Cosenza 3

Trapani 1

Crotone 1